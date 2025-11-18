На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов вручил командиру Караеву звезду Героя России

Белоусов вручил «Золотую звезду» командиру 36-й мотострелковой бригады Караеву
Министр обороны России Андрей Белоусов во время инспекции группировки войск «Восток» вручил «Золотую звезду» Героя России командиру 36-й мотострелковой бригады Курабеку Караеву. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В том числе вручил медаль «Золотая звезда» командиру 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Курабеку Караеву за проявленные мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации», - рассказали в министерстве.

Кроме того, во время поездки Белоусов вручил государственные награды и другим отличившимся военнослужащим группировки.

До этого в Минобороны отметили, что площадь освобожденной группировкой «Восток» территории с начала 2025 года составляет 1,4 тысячи квадратных километров территории в ходе СВО на Украине.

Кроме того, за последнее время расчеты зенитных FPV-дронов уничтожили более 900 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это получилось сделать за счет наращивания количества боеготовых расчетов и увеличения поставок беспилотников, отметил начальник управления войск беспилотных систем.

Ранее в Минобороны рассказали о значении освобождения Платоновки в ДНР.

