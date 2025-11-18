На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о взрыве газа в Казани

Mash Iptash: взрыву газа в казанской многоэтажке предшествовали угрозы
true
true
true

Перед взрывом газа в многоэтажном доме в Казани его житель звонил брату по телефону и говорил о планах подорвать несколько квартир. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

Позднее в квартире, принадлежащей девушке звонившего, произошел взрыв. Мужчину выбросило из окна дома на улицу.

По данным Mash, при взрыве газа пострадала квартира, в которой и случилось ЧП, — там произошел пожар. В квартире сверху были выбиты окна, в соседней на том же этаже также произошли разрушения. В подъезде дома из-за взрыва возникло задымление.

Инцидент произошел на лице Лукина в Казани. По факту произошедшего инициировала проверку прокуратура Авиастроительного района Казани. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали и.о. прокурора района Руслан Гусамов и его заместитель Роберт Валитов.

Утром 18 ноября в пригороде Омска произошло возгорание в результате утечки газа. По словам местных жителей, взрывная волна затронула жилые кварталы, а зарево от пожара было видно на значительном расстоянии.

Ранее пожар из-за утечки на участке газопровода в Ростовке сняли на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами