Стали известны подробности о взрыве газа в Казани

Перед взрывом газа в многоэтажном доме в Казани его житель звонил брату по телефону и говорил о планах подорвать несколько квартир. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

Позднее в квартире, принадлежащей девушке звонившего, произошел взрыв. Мужчину выбросило из окна дома на улицу.

По данным Mash, при взрыве газа пострадала квартира, в которой и случилось ЧП, — там произошел пожар. В квартире сверху были выбиты окна, в соседней на том же этаже также произошли разрушения. В подъезде дома из-за взрыва возникло задымление.

Инцидент произошел на лице Лукина в Казани. По факту произошедшего инициировала проверку прокуратура Авиастроительного района Казани. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали и.о. прокурора района Руслан Гусамов и его заместитель Роберт Валитов.

Утром 18 ноября в пригороде Омска произошло возгорание в результате утечки газа. По словам местных жителей, взрывная волна затронула жилые кварталы, а зарево от пожара было видно на значительном расстоянии.

Ранее пожар из-за утечки на участке газопровода в Ростовке сняли на видео.