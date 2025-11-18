На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жительницу Балашихи, обезглавившую сына, отправили под арест на два месяца

В Подмосковье арестовали обвиняемую в обезглавливании сына
true
true
true
close
Telegram-канал 360.ru

В Подмосковье суд избрал меру пресечения женщине, которую обвиняют в обезглавливании собственного маленького сына. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Фигурантку процесса отправили под стражу. По данным 112, в СИЗО ее отправили на два месяца. Отмечается, что в конце концов женщина признала вину, на заседании суда прятала глаза и молчала.

Сотрудники правоохранительных органов обратили на жительницу Балашихи внимание после того, как в пруду Подмосковья нашли голову ее сына. Сначала специалисты полагали, что с ребенком-инвалидом расправился отчим, но позже выяснилось, что мать придумала сожителя, чтобы отвести от себя подозрения.

По данным следствия, у женщины диагностировано психическое заболевание, она наблюдается у специалиста, но, по данным СМИ, могла смешивать препараты с наркотиками.

Следователи также возбудили дело по статье о халатности. Несмотря на наличие заболевания, профильные органы не лишили женщину родительских прав и не ограничили контакты с сыном.

Ранее мать заплатила залог за избившего ее сына, чтобы его выпустили из тюрьмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами