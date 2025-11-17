Родителям объяснили, как помочь ребенку пережить буллинг в школе

Психолог Метелина: беседа с ребенком поможет ему справиться с буллингом в школе

Родителям детей, которые столкнулись с буллингом в школе, важно выслушать их без осуждений и поспешных выводов, создать эмоциональный контакт и безопасное пространство для разговора. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Алиса Метелина.

Она подчеркнула, что травля может стать психологической травмой, которая повлияет на личность ребенка на долгие годы. Поэтому важно не игнорировать проблему, не перекладывать ответственность на ребенка и не поощрять агрессию. Психолог отметила, что подросток должен чувствовать, что его понимают и поддерживают.

«Когда подросток рассказывает о травле, родителям нужно полностью включиться в разговор, отложить все дела и внимательно слушать. Важно не обвинять, не перебивать и не делать выводов до того, как будут понятны все детали. Ребенок имеет право на свои чувства — страх, злость, обиду — и важно дать ему возможность их прожить. Задача родителя — быть эмоциональной опорой и вместе искать конструктивные решения», — добавила Метелина.

Чтобы решить проблему, стоит обратиться к классному руководителю, при необходимости — к директору, добавил она.

Детский психолог Надежда Резенова до этого говорила, что профилактические беседы с детьми, уличенными в буллинге, и их родителями, помогут эффективно справиться с проблемой. По ее словам, наказание в этом случае не поможет, поскольку «насилие порождает насилие». Она отметила, что сверстников травят не только те, кто столкнулся с проблемами в семье, но и «залюбленные» дети.

