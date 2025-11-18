На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, на что важно обратить внимание при покупке смартфона с рук

IT-эксперт Кравцов: продавец смартфона должен выйти из аккаунта при покупателе
true
true
true
close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

При покупке смартфона с рук важно не только проверять его внешний вид, функции и работу динамика. Необходимо также обращать внимание на ряд нюансов. О них в беседе с RT рассказал член совета директоров компаний «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» Сергей Кравцов.

По его словам, стоит посветить фонариком в разъем для зарядки и наушников. Эксперт пояснил, что внутри большинства современных телефонов есть влагочувствительный индикатор. Если он розовый или красный — аппарат контактировал с водой.

Кроме того, крайне важно, чтобы продавец вышел из Apple ID или Google-аккаунта при покупателе, подчеркнул Кравцов.

«Если он не помнит пароль, уклоняется или отказывается, телефон нельзя приобретать: есть риск получить полностью заблокированное и бесполезное устройство», — предупредил специалист.

Также он посоветовал проверять состояние батареи. Его можно посмотреть в настройках iPhone. Максимальная емкость не должна быть ниже 85%. На Android-смартфонах такой параметр часто отсутствует, поэтому следует устроить для устройства стресс-тест, например, запустить энергоемкую игру.

Согласно прогнозу начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидата экономических наук Олега Абелева, в 2026 году покупки россиянами смартфонов упадут на 10% по сравнению с текущим годом.

По его словам, инфляция, которая обгоняет рост доходов, вынуждает людей пересматривать приоритеты. Смартфон из имиджевого аксессуара, который раз в год меняется, превращается в утилитарный аксессуар, который используют до более сильного износа.

Ранее россиянам посоветовали отложить покупку техники до января.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами