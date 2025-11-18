Россиянам рассказали, на что важно обратить внимание при покупке смартфона с рук

При покупке смартфона с рук важно не только проверять его внешний вид, функции и работу динамика. Необходимо также обращать внимание на ряд нюансов. О них в беседе с RT рассказал член совета директоров компаний «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» Сергей Кравцов.

По его словам, стоит посветить фонариком в разъем для зарядки и наушников. Эксперт пояснил, что внутри большинства современных телефонов есть влагочувствительный индикатор. Если он розовый или красный — аппарат контактировал с водой.

Кроме того, крайне важно, чтобы продавец вышел из Apple ID или Google-аккаунта при покупателе, подчеркнул Кравцов.

«Если он не помнит пароль, уклоняется или отказывается, телефон нельзя приобретать: есть риск получить полностью заблокированное и бесполезное устройство», — предупредил специалист.

Также он посоветовал проверять состояние батареи. Его можно посмотреть в настройках iPhone. Максимальная емкость не должна быть ниже 85%. На Android-смартфонах такой параметр часто отсутствует, поэтому следует устроить для устройства стресс-тест, например, запустить энергоемкую игру.

Согласно прогнозу начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидата экономических наук Олега Абелева, в 2026 году покупки россиянами смартфонов упадут на 10% по сравнению с текущим годом.

По его словам, инфляция, которая обгоняет рост доходов, вынуждает людей пересматривать приоритеты. Смартфон из имиджевого аксессуара, который раз в год меняется, превращается в утилитарный аксессуар, который используют до более сильного износа.

