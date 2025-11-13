Россиянам посоветовали отложить покупку техники до января

Покупать технику перед Новым годом не стоит – намного выгоднее отложить такие приобретения до января. После праздников смартфоны, ноутбуки, наушники и прочие товары заметно дешевеют, причем в начале года часто проводят различные акции, сообщил RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

В январе, как правило, сети магазинов проводят крупные распродажи, чтобы освободить склады от запасов старого товара. Скидки могут достигать 70%, причем это касается и бытовой техники для дома, подчеркнул депутат.

«Главное — планируйте покупки заранее. Составьте список желаемых товаров и заранее отслеживайте их цены, чтобы не пропустить реальную скидку», — посоветовал парламентарий.

Он также порекомендовал подписаться на рассылки магазинов, активнее пользоваться кешбэком и не пропустить январский «киберпонедельник» — все это поможет значительно сэкономить. А вот перед Новым годом рассчитывать на скидки не стоит, заключил депутат.

До этого владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что в 2026 году электроника в России подорожает минимум на 10-12%, причем еще до введения нового технологического сбора, который может повысить цены еще на 4-6%. Падение продаж на этом фоне составит порядка 20% год к году, считает аналитик.

Ранее в Госдуме объяснили появление сбора на электронику.