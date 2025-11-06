Россияне будут еще реже покупать смартфтоны в 2026 году

В 2026 году покупки россиянами смартфонов упадут на 10% по сравнению с 2025 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.

«Ждем снижения продаж в штуках на 5-10% и сокращения среднего чека еще где-то на 1-1,5 тыс. рублей. Во-первых, исчерпывается потребительский спрос. То есть рынок смартфонов насыщен. Те люди, которые готовы платить за премиум-сегмент, уже это сделали в предыдущие годы. Новые модели не предлагают чего-то революционного, ради чего стоит немедленно менять старый, но вполне работающий телефон. Второе – снижение реальных доходов населения», — отметил Абелев.

По его словам, инфляция, которая обгоняет рост доходов, вынуждает людей пересматривать приоритеты. Смартфон из имиджевого аксессуара, который раз в год меняется, превращается в утилитарный аксессуар, который используют до более сильного износа, добавил Абелев.

Он также обратил внимание на сдвиг в потребительских предпочтениях. По словам экономиста, те, у кого даже остались деньги, стали более рациональными. Тот, кто раньше менял телефон на новую модель, может выбрать за половину цены или треть цены более дешевый, пояснил эксперт. Наконец, прорывных технологий типа перехода на 5G или на LTE, которые могли бы стимулировать массовую закупку телефонов, пока нет, констатировал экономист. Искусственный интеллект в смартфонах пока тоже не является такой технологией, заключил Абелев.

Ранее сообщалось, что продажи смартфонов в России в третьем квартале сократились на 20% в штуках и на 25% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.