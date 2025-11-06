На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне будут еще реже покупать смартфтоны в 2026 году

Экономист Абелев: покупки россиянами смартфонов упадут на 10% в 2026 году
true
true
true
close
Thaspol Sangsee/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году покупки россиянами смартфонов упадут на 10% по сравнению с 2025 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.

«Ждем снижения продаж в штуках на 5-10% и сокращения среднего чека еще где-то на 1-1,5 тыс. рублей. Во-первых, исчерпывается потребительский спрос. То есть рынок смартфонов насыщен. Те люди, которые готовы платить за премиум-сегмент, уже это сделали в предыдущие годы. Новые модели не предлагают чего-то революционного, ради чего стоит немедленно менять старый, но вполне работающий телефон. Второе – снижение реальных доходов населения», — отметил Абелев.

По его словам, инфляция, которая обгоняет рост доходов, вынуждает людей пересматривать приоритеты. Смартфон из имиджевого аксессуара, который раз в год меняется, превращается в утилитарный аксессуар, который используют до более сильного износа, добавил Абелев.

Он также обратил внимание на сдвиг в потребительских предпочтениях. По словам экономиста, те, у кого даже остались деньги, стали более рациональными. Тот, кто раньше менял телефон на новую модель, может выбрать за половину цены или треть цены более дешевый, пояснил эксперт. Наконец, прорывных технологий типа перехода на 5G или на LTE, которые могли бы стимулировать массовую закупку телефонов, пока нет, констатировал экономист. Искусственный интеллект в смартфонах пока тоже не является такой технологией, заключил Абелев.

Ранее сообщалось, что продажи смартфонов в России в третьем квартале сократились на 20% в штуках и на 25% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами