На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курской области стали находить кошельки со взрывчаткой

Mash: в приграничных районах Курской области стали разбрасывать кошельки с СВУ
true
true
true
close
Shutterstock/OlekStock

В приграничных районах Курской области стали находить кошельки с СВУ (самодельными взрывными устройствами). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Опасные «подарки» стали разбрасывать в людных местах с беспилотников. Также их распространением занимаются наркозависимые люди, которые, по данным информационного канала, готовы выполнять такие опасные для них же и других людей задания «за минимальный прайс».

До этого врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что шахтеры разминировали свыше 90 населенных пунктов в регионе. Помимо самих населенных пунктов, специалисты разминировали прилегающие территории, дороги, сельхозугодья, лесополосы, объекты инфраструктуры и ТЭК.

По словам Хинштейна, в проведении данных работ участвуют саперы не только России, но и КНДР, которые эффективно устраняют взрывоопасные предметы. Он поблагодарил военных КНДР за активную роль в разминировании.

Ранее Кустурица заявил, что хочет снять фильм об освобождении Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами