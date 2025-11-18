В Курской области стали находить кошельки со взрывчаткой

В приграничных районах Курской области стали находить кошельки с СВУ (самодельными взрывными устройствами). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Опасные «подарки» стали разбрасывать в людных местах с беспилотников. Также их распространением занимаются наркозависимые люди, которые, по данным информационного канала, готовы выполнять такие опасные для них же и других людей задания «за минимальный прайс».

До этого врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что шахтеры разминировали свыше 90 населенных пунктов в регионе. Помимо самих населенных пунктов, специалисты разминировали прилегающие территории, дороги, сельхозугодья, лесополосы, объекты инфраструктуры и ТЭК.

По словам Хинштейна, в проведении данных работ участвуют саперы не только России, но и КНДР, которые эффективно устраняют взрывоопасные предметы. Он поблагодарил военных КНДР за активную роль в разминировании.

Ранее Кустурица заявил, что хочет снять фильм об освобождении Курской области.