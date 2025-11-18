На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кустурица хочет снять фильм об СВО: «Самый лучший рассказ о том, что случилось»

Режиссер Кустурица заявил, что хочет снять фильм об освобождении Курской области
Алексей Дружинин/РИА Новости

Сербский режиссер Эмир Кустурица поделился с ТАСС своими планами снять фильм о событиях специальной военной операции России на Украине.

По словам постановщика, его особенно привлекает эпизод, связанный с действиями Вооруженных Сил Российской Федерации при освобождении Курской области.

«Есть такая идея [cнять фильм об СВО], а самая лучшая — о туннеле, через который освободили Курск. Думаю, что это самый лучший рассказ о том, что там случилось, если говорить на уровне символов и военных стратегий», — лаконично ответил режиссер.

Таким образом Кустурица выступил в противовес с позицией главы студии «Тритэ», российского режиссера Никиты Михалкова, который не раз отмечал, что снимать картины об СВО преждевременно. Михалков уличал тех, кто пытается сейчас создавать картины на тему СВО, в попытке нажиться.

В конце октября Кустурица рассказывал, что собирается получить российское гражданство после завершения съемок своего нового фильма по мотивам русского романа — картиной «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина. Сценарий фильма, по словам режиссера, уже готов.

Ранее сообщалось, что Земфира (признана в РФ иностранным агентом) продолжает избавляться от имущества в России.

