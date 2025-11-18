В Японии потерпел крушение самолет

Все пассажиры, находившиеся на борту потерпевшего крушение в японской префектуре Фукуока самолета Cirrus SR20, погибли. Об этом сообщает Kyodo News.

На борту разбившегося самолета находились трое мужчин из Киото и Кобе. По данным полиции Фукуоки, воздушное судно получило серьезные повреждения: оно частично обгорели, у него отсутствовали оба крыла.

Самолет вылетел из аэропорта Сага приблизительно в 10:13 по местному времени (04:13 мск). Он должен был прибыть в аэропорт Яо в Осаке в 12:43 по местному времени (06:43 мск). Вскоре после взлета с борта был передан аварийный сигнал, после чего связь прервалась.

До этого в Дагестане потерпел крушение туристический вертолет Ка-226. Инцидент случился в Карабудахкентском районе 7 ноября. ЧП произошло в районе населенного пункта Ачи-Су. Всего на борту находились семь человек. Трое из них попали в больницу в тяжелом состоянии, еще четверых спасти не удалось.

Ранее в Карелии потерпел крушение истребитель.