На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналисты французской радиостанции RFI объявили забастовку

Журналисты французской радиостанции RFI начали бессрочную забастовку
true
true
true
close
Depositphotos

Журналисты французской радиостанции RFI начали бессрочную забастовку на фоне ухудшения условий их труда, сообщает агентство сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

«Журналисты международной службы (радиостанции – прим. ред.) RFI в Париже во вторник начали бессрочную забастовку в знак протеста против «тревожного ухудшения» условий их труда», — говорится в материале.

Как отмечается, бастующие сотрудники RFI требуют вернуть предыдущий штат журналистов, состоящий из 16 человек на полной занятости, после сокращения одного рабочего места. Журналисты также выражают недовольство снижением заработной платы при увеличении рабочей нагрузки, особенно у сотрудников, работающих в горячих точках.

В свою очередь Ассоциация корреспондентов RFI (Acorfi) поддержала бастующих и предупредила, что ухудшение условий труда может привести к «негативным последствиям для качества новостей».

До этого гендиректор телерадиокомпании Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Деборы Тёрнесс объявили об уходе на фоне скандала со сфальсифицированной речью президента США Дональда Трампа перед штурмом Капитолия. 3 ноября газета Daily Telegraph обратила внимание на речь Трампа в передаче Panorama. Она была смонтирована так, чтобы зрители подумали, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме.

Ранее в Греции из-за забастовки прекратилось движение поездов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами