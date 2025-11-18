Журналисты французской радиостанции RFI объявили забастовку

Журналисты французской радиостанции RFI начали бессрочную забастовку на фоне ухудшения условий их труда, сообщает агентство сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

«Журналисты международной службы (радиостанции – прим. ред.) RFI в Париже во вторник начали бессрочную забастовку в знак протеста против «тревожного ухудшения» условий их труда», — говорится в материале.

Как отмечается, бастующие сотрудники RFI требуют вернуть предыдущий штат журналистов, состоящий из 16 человек на полной занятости, после сокращения одного рабочего места. Журналисты также выражают недовольство снижением заработной платы при увеличении рабочей нагрузки, особенно у сотрудников, работающих в горячих точках.

В свою очередь Ассоциация корреспондентов RFI (Acorfi) поддержала бастующих и предупредила, что ухудшение условий труда может привести к «негативным последствиям для качества новостей».

