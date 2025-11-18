На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге шеф-повар получил срок за массовое отравление выпускников

На Урале вынесли приговор шеф-повару за массовое отравление 43 выпускников
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор шеф-повару «Ричмонд Рест» по делу о массовом отравлении выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления СКР по Свердловской области.

Мужчина признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических и гигиенических нормативов в пищеблоке, что и привело к массовому отравлению выпускников. За данное нарушение он получил один год ограничения свободы. Кроме того, суд запретил шеф-повару 1,5 года заниматься деятельностью, которая связана с организацией общественного питания. Приговор вступит в силу через 15 дней, если не будет обжалован.

По версии следствия, с 11 по 12 июля шеф-повар во время подготовки к банкету допустил ряд нарушений санитарно-эпидемиологического характера в пищеблоке ресторана. Из-за чего на банкет была поставлена некачественная продукция. Как результат — во время выпускного вечера у 43 студентов и работников юридического университета возникли симптомы острой кишечной инфекции. После было возбуждено уголовное дело. Следствие подчеркивает, что обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

15 июля сообщалось, что посетители кафе «Версаль» в Екатеринбурге были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №40 в состоянии средней тяжести. В результате чего у пострадавших был подтвержден сальмонеллез.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по факту массового отравления едой в Махачкале.

