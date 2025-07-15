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В Екатеринбурге возбудили дело после массового отравления выпускников

СК в Екатеринбурге начало расследование отравления выпускников после банкета
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Следователи начали проверку после того, как десятки выпускников одного из вузов Екатеринбурга пожаловались на резкое ухудшение самочувствия после выпускного вечера. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным следствия, все пострадавшие были на банкете в заведении общественного питания в Кировском районе города. После мероприятия у них появились признаки пищевого отравления — некоторые обратились в больницы, часть из них была госпитализирована.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). Следователи выясняют, как была организована подача и приготовление еды, опрашивают пострадавших и изымают документацию. Назначены экспертизы, которые помогут оценить причиненный вред здоровью.

Ura.ru до этого уточняло, что более 80 студентов Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) заразились сальмонеллезом после празднования выпускного в банкетном зале «Версаль».

По данным Минздрава Свердловской области, 12 человек были госпитализированы с сальмонеллезом в инфекционное отделение горбольницы №40. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее после массового отравления хлором в термальном комплексе в Екатеринбурге завели дело.

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