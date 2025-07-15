Выпускной в Екатеринбурге закончился отравлением у десятков студентов

В Екатеринбурге 80 студентов УрГЮУ отравились после выпускного в банкетном зале

В Екатеринбурге более 80 студентов Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) заразились сальмонеллезом после празднования выпускного в банкетном зале «Версаль». Об этом сообщила Ura.ru читательница.

По ее словам, сразу после мероприятия у многих поднялась температура до 39 градусов, начались рвота и диарея. Часть из них обратилась за медицинской помощью — анализы подтвердили сальмонеллез.

В самом банкетном зале «Версаль» факт отравления подтвердили журналистам и сообщили, что проводится проверка.

По данным Минздрава Свердловской области, 12 человек были госпитализированы с сальмонеллезом в инфекционное отделение горбольницы №40. Их состояние оценивается как средней тяжести. В ведомстве подтвердили, что всего в инфекционные отделения обратились более 80 студентов.

Сейчас заболевшие находятся под наблюдением врачей, им назначено лечение. Ситуацию контролирует глава регионального минздрава Татьяна Савинова.

Ранее после массового отравления хлором в термальном комплексе в Екатеринбурге завели дело.