В России создали таблетку «от всех вирусов»

Российская фармкомпания «Промомед» создала таблетку «от всех вирусов»
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская фармацевтическая компания «Промомед» разработала лекарство «от всех вирусов» в форме таблеток «Эсперавир». Об этом в эфире радио Sputnik сообщили председатель совета директоров компании Петр Белый и директор по новым продуктам организации Кира Заславская.

По словам Заславской, новый препарат блокирует цикл размножения вируса в организме. Он оказывает воздействие на конкретный фермент, который называется сложный РНК-зависимый РНК-полимераза. Речь идет о «штуке», включающей цикл размножения вируса, отметила директор по новым продуктам, заявила директор по новым продуктам.

Она отметила, что в мире существует около 800 видов вирусов, которые способны заразить человека и вызвать симптомы простуды.

«Благо, все это так называемые РНК-вирусы, они очень сильно похожи по своему поведению, по своему строению», — сказала Заславская.

Она подчеркнула, что созданное лекарство блокирует размножение вируса и уничтожает зараженные клетки. Таким образом, вирус выводится из организма. При этом в нем остаются только здоровые клетки.

До этого Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в России остается стабильной, однако специалисты отмечают рост доли вирусов гриппа в циркулирующих возбудителях.

Ранее россиянам назвали самые бесполезные методы лечения ОРВИ.

