Врач объяснила, как правильно носить шапку, чтобы не испортить прическу

Врач Кохас: шапку необходимо стирать раз в неделю
paultarasenko/Shutterstock/FOTODOM

Причина, по которой шапка портит укладку волос и делает их жирными, кроется не в самом факте ношения головного убора, а в его неправильном использовании. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила врач-трихолог, основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас. Специалист посоветовала выбирать шапки свободного фасона.

«Идеальная зимняя шапка должна быть подобрана по погоде, и желательно, чтобы из натуральных материалов. Также шапки нужно очень тщательно стирать раз в неделю хотя бы, потому что весь грибок, бактерии накапливаются. Чистота головного убора — важнейшее правило», — предупредила Кохас.

Врач также призвала внимательно следить за состоянием кожи головы. Она должна быть без покраснений, шелушения и зуда

Профессор, доктор медицинских наук, эксперт брендов iHee и Exosomore Аржана Бычкова до этого рассказала «Газете.Ru», что зимой кожа головы и волосы страдают от холода, поэтому важно выбирать уход с активными компонентами, которые не только очищают, но и восстанавливают эпидермис на клеточном уровне. Врач посоветовала искать в составе зимнего ухода экзосомы, декспантенол, ниацинамид, мягкие кислоты AHA и BHA, а также наночастицы золота и драгоценных камней.

Ранее россиян предупредили о влиянии стресса на рост волос.

