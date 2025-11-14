На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о влиянии стресса на рост волос

Pravda.Ru: стресс может негативно повлиять на рост волос
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Хронический стресс может негативно повлиять на рост волос и повысить чувствительность фолликулов к андрогенам. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Они пояснили, что напряжение может разрушить баланс микроэлементов и вызвать гормональные колебания, на фоне чего волосы становятся тусклыми, кожа головы — чувствительной, а корни — слабыми. К негативным последствиям может привести даже кратковременный стресс — недосып, конфликт или переработка.

«Когда человек нервничает, волосы буквально реагируют первыми. Кортизол влияет на микроциркуляцию кожи головы, и питание фолликулов ухудшается. В моей практике бывали случаи, когда достаточно было наладить сон и дыхание, чтобы выпадение прекратилось без всяких препаратов», — отметила психолог Марина Кузнецова.

Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Анна Убилава до этого говорила, что хождение зимой без шапки чревато ломкостью и выпадением волос. Она добавила, что холодный зимний ветер, как правило, очень сухой. Его порывы вытягивают влагу из кутикулы — наружного защитного слоя волоса.

Ранее россиянам объяснили, как сохранить объем волос под шапкой.

