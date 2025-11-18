На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Австралии оштрафовали байкера за свастику на лице

Abc: жителя Австралии оштрафовали на $500 за свастику на лице
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Байкера из Западной Австралии, известного своими татуировками, оштрафовали за нацистскую свастику на подбородке. Об этом сообщает ABC NEWS.

Дейн Брайкович был оштрафован мировым судьей на $500 за то, что нанес татуировку свастики. Демонстрация нацистской символики была запрещена в Западной Австралии в прошлом году. Однако адвокат байкера из Перта заявил суду, что татуировка не указывает на какую-либо конкретную принадлежность, сообщает издание.

Как отмечается, адвокат заявил, что его подзащитный сделал «очень маленькую» татуировку еще до того, как этот символ был объявлен незаконным. Сам подсудимый Брайкович признался, что нанес оскорбительный символ, но после этого изменил татуировку, так что она больше не является запрещенным символом в соответствии с законодательством Западной Австралии.

В августе россиянин прогулялся в Сочи с нацистской татуировкой на шее. В итоге суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Как отмечается, на суде он полностью признал вину и раскаялся.

Ранее в Тверской области мужчина расправился с насильником со свастикой на груди и получил год колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами