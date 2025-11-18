В Австралии оштрафовали байкера за свастику на лице

Байкера из Западной Австралии, известного своими татуировками, оштрафовали за нацистскую свастику на подбородке. Об этом сообщает ABC NEWS.

Дейн Брайкович был оштрафован мировым судьей на $500 за то, что нанес татуировку свастики. Демонстрация нацистской символики была запрещена в Западной Австралии в прошлом году. Однако адвокат байкера из Перта заявил суду, что татуировка не указывает на какую-либо конкретную принадлежность, сообщает издание.

Как отмечается, адвокат заявил, что его подзащитный сделал «очень маленькую» татуировку еще до того, как этот символ был объявлен незаконным. Сам подсудимый Брайкович признался, что нанес оскорбительный символ, но после этого изменил татуировку, так что она больше не является запрещенным символом в соответствии с законодательством Западной Австралии.

В августе россиянин прогулялся в Сочи с нацистской татуировкой на шее. В итоге суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Как отмечается, на суде он полностью признал вину и раскаялся.

Ранее в Тверской области мужчина расправился с насильником со свастикой на груди и получил год колонии.