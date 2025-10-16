На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин получил срок за то, что заколол пытавшегося изнасиловать его незнакомца

В Тверской области мужчина расправился с насильником и получил год колонии
Shutterstock

Житель Тверской области расправился с пытавшимся изнасиловать его в Новый год мужчиной и получил срок. Такое решение вынес Конаковский городской суд.

Согласно материалам уголовного дела, жертва и потерпевший познакомились 31 декабря 2024 года на улице в городе Конаково. После короткого разговора один предложил другому отметить праздник в его квартире. Передвигавшийся на костылях мужчина со сломанной ногой сначала отказался, но затем все же поднялся домой к новому знакомому.

В какой-то момент хозяин начал вести себя неадекватно и агрессивно — он снял рубашку, показал собутыльнику татуировки со свастикой и толкнул его на пол. Затем насильник навалился на гостя и, приставив нож к горлу, потребовал раздеться, а потом и сам начал расстегивать его брюки. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой гость выхватил нож и несколько раз ударил нападавшего в шею и грудь.

Из материалов дела известно, что потерпевший несколько раз попадал в места лишения свободы и, по его собственным словам, вступал там в половую связь с мужчинами. Обвиняемый также имел непогашенную судимость за то, что в 2020 году ударил соседа ножницами. Суд учел все обстоятельства дела и приговорил фигуранта к одному году колонии строгого режима, засчитав время, проведенное под стражей.

Ранее мужчина обещал девушке знакомство с ясновидящим, но привез в отель и изнасиловал.

