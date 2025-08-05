Россиянин прогулялся в Сочи с нацистской татуировкой на шее и отправился в колонию

В Сочи вынесли приговор мужчине, который приехал на отдых с нацистской татуировкой на шее. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошёл в сентябре 2024 года на территории «Сочи-Парка». Мужчина, приехавший на отдых, публично демонстрировал татуировку с запрещенным символом «Волчий крюк» — изображение на его шее не было ничем прикрыто во время прогулки. Это уже не первое подобное правонарушение со стороны осужденного.

В 2023 году он уже привлекался к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики, а в декабре 2024 года был осужден уже по уголовной статье — ему назначили исправительные работы. В текущем судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

По совокупности преступлений суд назначил россиянину наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Ранее заключенного россиянина оштрафовали за татуировку со свастикой.