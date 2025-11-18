На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительнице Кемеровской области грозит наказание за разведение карпов в подвале дома

В Кемеровской области женщине грозят наказание за карпов в затопленном подвале
true
true
true
close
Telegram-канал Подъём

Жительнице Кемеровской области, занимающейся разведением карпов в затопленном подвале, может грозить наказание. Об этом изданию «Подъем» рассказали в администрации Беловского городского округа.

Чиновники заявили, что подтопления в частном секторе — проблема, которая существует уже более 30 лет, в этом году ситуация ухудшилась из-за «сверхнормативных осадков». Рабочие уже почистили канавы, заменили старые трубы и организовали откачку воды по заявкам жильцов. Однако в зоне подтопления около 1500 домов, поэтому «утверждать о проведении откачки воды из подполий до зимы» нельзя.

Власти отметили, что разведение рыбы в связи с появлением в воды в подвальном помещении — это личное решение местной жительницы, но оно должно производиться с соблюдением ветеринарных правил. Так как собственница дома не может обеспечить качественные показатели воды, контроль за состоянием рыбы невозможен, а за нарушения в сфере содержания и разведения рыбы предусмотрена административная ответственность. Кроме того, это мешает работам по откачке воды.

«Ранее по заявке жительницы производилась откачка воды из подвального помещения. После запуска рыбы данные действия стали невозможными», — заметили в администрации округа.

Чиновники сообщили, что направили «письменные обращения в региональные ведомства Росприроднадзора, Россельхознадзора с целью проведения проверки соблюдения требований к содержанию рыб».

О необычном хобби сибирячки стало известно на прошлой неделе. Она решила завести карпов в октябре после того, как цоколь жилого дома начало заливать грунтовыми водами. Женщина рассказала, что планирует разыграть карпов к Новому году среди подписчиков своей новой группы в Telegram. Местные жители однако настроены менее позитивно, так как фундамент во многих местах уже разрушается, и причина затопления подвала может быть в изношенном водопроводе, а не в грунтовых водах.

Ранее от сырости в российской квартире на стене вырос лесной гриб.

