На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

От сырости в российской квартире на стене вырос лесной гриб

В Калининграде от сырости на стене в квартире вырос лесной гриб
true
true
true
close
Telegram-канал Клопс

В Калининграде от сырости в квартире жилого довоенного дома вырос лесной гриб. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

Квартира на первом этаже довоенного дома по адресу улица Мишина, дом №10 находится в муниципальной собственности и давно нуждается в ремонте. Из-за сырости стены покрыты черной плесенью, а в ванной комнате недавно появились лесные грибы. Жительница сняла на камеру моховик, торчащий из стены.

Жилье также не имеет нормального отопления — старая печь в аварийном состоянии, дым поступает в помещение, а топить приходится найденным на помойке хламом. По данным областного минконтроля, дом включен в программу капремонта с заменой печного отопления на газовое. Однако большинство жильцов выступают против строительства необходимого для этого дымохода, который будет примыкать к фасаду строения. Администрация Калининграда планирует обратиться в суд для принудительного согласования работ.

Ранее ученые рассказали, чем опасна черная плесень под обоями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами