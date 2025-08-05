От сырости в российской квартире на стене вырос лесной гриб

В Калининграде от сырости на стене в квартире вырос лесной гриб

В Калининграде от сырости в квартире жилого довоенного дома вырос лесной гриб. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

Квартира на первом этаже довоенного дома по адресу улица Мишина, дом №10 находится в муниципальной собственности и давно нуждается в ремонте. Из-за сырости стены покрыты черной плесенью, а в ванной комнате недавно появились лесные грибы. Жительница сняла на камеру моховик, торчащий из стены.

Жилье также не имеет нормального отопления — старая печь в аварийном состоянии, дым поступает в помещение, а топить приходится найденным на помойке хламом. По данным областного минконтроля, дом включен в программу капремонта с заменой печного отопления на газовое. Однако большинство жильцов выступают против строительства необходимого для этого дымохода, который будет примыкать к фасаду строения. Администрация Калининграда планирует обратиться в суд для принудительного согласования работ.

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