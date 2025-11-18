В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов

С 2026 года в Петербурге и Ленобласти увеличится стоимость патента для трудовых мигрантов. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Денис Четырбок в своем Telegram-канале.

По его словам, со следующего года ежемесячная стоимость патента увеличится на две тысячи — с шести до восьми тысяч рублей. Поясняется, что это мера направлена на защиту интересов жителей Петербурга и Ленобласти и обеспечение их качественной работой. В обоих регионах сохранится одинаковый перечень профессий, закрытых для иностранных работников, в том числе сфера такси.

В конце июля губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, запрещающее мигрантам работать в такси до конца 2025 года. Уточняется, что это решение власти города приняли с целью повышения качества и безопасности услуг такси, а также для создания дополнительных рабочих мест для российских граждан.

Для предпринимателей установили трехмесячный переходный период, который даст возможность завершить действующие трудовые отношения с иностранцами и подобрать новых сотрудников. Ожидается, что временное ограничение позволит оценить социально-экономические последствия запрета и принять решение о его продлении.

Ранее в Госдуме призвали запретить мигрантам приезжать в Россию с детьми.