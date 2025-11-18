В США пассажирку поезда облили горючим и подожгли

CBS: в Чикаго неизвестный в поезде облил женщину горючим и поджег

В центре Чикаго неизвестный поджег пассажирку поезда. Об этом сообщили CBS местные экстренные службы.

Инцидент произошел вечером в понедельник на линии Blue Line неподалеку от станции Clark/Lake. По данным очевидцев, в вагоне почувствовали запах гари, а некоторые пассажиры рассказали, что видели, как мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. В распоряжении канала CBS Chicago оказалось видео последствий, на кадрах которого пострадавшая запечатлена с сильными ожогами головы.

Один из свидетелей утверждал, что женщина выпрыгнула из вагона, после чего прохожие попытались ей помочь. Ее доставили в больницу, однако о состоянии пострадавшей не сообщается.

Власти пока не уточнили, что стало причиной инцидента. Полиция также не раскрыла, задержан ли подозреваемый.

Подобный инцидент случился на днях в штате Теннесси. Там мужчина с криминальным прошлым облил бензином и поджег женщину. Женщина получила ожоги почти 100% тела, была экстренно доставлена в больницу на вертолете, но врачи оказались бессильны.

Ранее в Китае турист случайно поджег тысячелетний храм благовониями.