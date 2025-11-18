Эксперт рассказал, почему пропавшие Усольцевы не выжили

Утверждение о том, что семья Усольцевых, исчезнувшая в тайге Красноярского края, может быть жива, вероятнее всего, является лишь вымыслом. Такое мнение выразил альпинист Алексей Кулеш в интервью aif.ru.

До этого Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой, пропавшей в конце сентября в красноярской тайге вместе с мужем и дочкой, дал показания по поводу исчезновения родственников. Баталов отметил, что его отчим Сергей хорошо знал местность и считался опытным таежником.

«У меня нет каких-либо аргументов в пользу этой версии. Все, что мне известно об обстоятельствах пропажи семьи Усольцевых, свидетельствует о том, что они заблудились и не выжили в тайге в районе Кутурчина. Допускаю, что у меня информация неполная, но тем не менее», — прокомментировал версию сына пропавшей альпинист Кулеш.

Он отметил сложный рельеф местности, где пропали Усольцевы и указал на то, что некоторые маршруты Белогорья отмечены грудами камней и отсутствием растительности. По мнению эксперта, потерять дорогу там очень легко.

«Камни везде одинаковые. Отошел на несколько метров не в ту сторону — и эту ошибку потом приходится долго исправлять», — подчеркнул Кулеш.

В конце октября Блогер Александр Андрюшенков провел расследование и выяснил, что аккаунт Сергея Усольцева был активен онлайн 3 октября — через неделю после исчезновения. Изначально сын Ирины утверждал, что такой статус появился из-за звонков через мессенджеры, но позже изменил свои показания, заявив, что «сам звонил на тайную страницу». Андрюшенков же на это отметил, что подбное невозможно технически, так как по настройкам приватности звонки разрешены лишь одному пользователю.

