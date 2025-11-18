На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам пообещали, что Путина спросят о «бабках-мошенницах» на прямой линии

Глава РАСО Минченко: на прямой линии с Путиным обсудят рост цен и бабок-мошенниц
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Во время прямой линии президент России Владимир Путин ответит на самые острые вопросы социальной повестки. В частности, будут затронуты «горячие» темы, которые активно обсуждаются в последнее время, включая проблемы сделок с недвижимостью и обмана покупателей жилья, заявил НСН президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко.

Эксперт призвал ориентироваться на данные социсследований, согласно которым в наибольшей степени россиян волнуют такие вопросы, как рост цен, рынок труда и проблемы с ЖКХ.

«Я думаю, что могут вылезти горячие ситуативные темы, например, бабки-мошенницы или обманутые покупатели. Сейчас в СМИ эту тему со сделками по квартирам очень широко обсуждают, — добавил он. - Утильсбор тоже очень волнующая тема. Я думаю, что практически вся социальная повестка будет затронута».

Именно внутренние вопросы выходят на первый план, оставляя позади международную повестку, считает Минченко. Он объяснил это тем, что акцент делается на общении с населением, поэтому нельзя обходить молчанием громкие темы, волнующие граждан в настоящее время.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к совмещенным большой пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина уже активно ведется. Он также подтвердил, что мероприятие планируется на декабрь, но не стал называть точную дату. До этого журналист кремлевского пула Александр Юнашев заявлял, что прямая линия может пройти 18 или 25 декабря.

Ранее в России призвали западных лидеров провести «прямую линию» для граждан.

