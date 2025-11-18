На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать заплатила залог за избившего ее сына, чтобы его выпустили из тюрьмы

SCMP: в Китае 92-летняя мать заплатила залог за избившего ее сына
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Китае 92-летняя мать заплатила залог за избившего ее сына, чтобы его выпустили из тюрьмы, пишет World of Buzz.

Полиция получила сообщение о семейном конфликте, в результате которого был арестован 55-летний Ян Моучжун. По данным следствия, между мужчиной и его матерью произошла ссора, переросшая в физическое насилие.

Несмотря на избиение, пожилая женщина отказалась оставлять сына под стражей. Узнав о случившемся, она внесла залог в размере $70 и вызвала такси, чтобы поехать в отделение полиции, объяснив, что беспокоится о сыне, страдающем диабетом.

Местные жители предполагают, что причиной нападения мог стать тяжёлый характер мужчины и бытовые ошибки матери, страдающей деменцией. Некоторые также выдвигали версию о возможном алкогольном опьянении, однако родственники Яна это опровергли. Его двоюродный брат заявил, что мужчина не употребляет алкоголь и «не является плохим человеком», хотя и был избалован с раннего возраста.

Ранее в США мать арестовали за то, что она бросила одного дома трехлетнего сына, пока делала операцию.

