«Чем быстрее – тем меньше жертв»: ликвидацию рынка вейпов призвали ускорить

В России нужно без промедления начать полную ликвидацию рынка вейпов, электронных сигарет и прочих систем нагревания табака. Распространение электронок среди жителей растет катастрофически быстро, чем раньше будут приняты меры – тем меньше будет жертв, заявила НСН пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

Накануне идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории РФ поддержал президент Владимир Путин. По мнению Гамбарян, откладывать реализацию этой инициативы нельзя, начинать нужно уже сейчас с полного исключения такой продукции из гражданского оборота.

«Как показывает опыт других стран, нужно законодательно запретить ввоз, производство, оборот и продажу всей никотиносодержащей продукции», — подчеркнула специалист.

Проблемой она также назвала тот факт, что электронки продолжают рекламировать, несмотря на действующие нормы, что делает их особенно популярными среди молодежи. Если же будет введен полный запрет на торговлю этой продукцией, то рекламировать будет нечего, а входные «ворота» для новых потребителей захлопнутся, считает эксперт. При этом она согласилась, что запреты на продажу создадут теневой рынок, с которым придется бороться отдельно – в том числе это касается интернет-торговли.

Опасность систем нагревания табака пульмонолог объяснила тем, что они очень быстро вызывают стойкую зависимость, причем их распространенность растет катастрофически быстро. Борьба с этим явлением потребует дополнительных усилий – помимо запретов, нужно будет применять и другие меры, в частности, активнее просвещать население о вреде вейпов, оказывать медпомощь тем, кто уже страдает от никотиновой зависимости, предупредила врач.

«Чем быстрее мы уберем их из оборота, тем меньше их жертв придется спасать. Поэтому еще не поздно полностью ликвидировать этот рынок, но делать это надо незамедлительно», — заключила специалист.

Напомним, к Путину с идеей введения полного запрета на продажу вейпов обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира. В ответ президент одобрительно кивнул, подчеркнув, что важно не только принять соответствующее решение, но и проводить работу среди молодежи.

