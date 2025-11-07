На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Чем быстрее – тем меньше жертв»: ликвидацию рынка вейпов призвали ускорить

В Минздраве призвали ускорить ликвидацию рынка вейпов и электронных сигарет
true
true
true
close
Unsplash

В России нужно без промедления начать полную ликвидацию рынка вейпов, электронных сигарет и прочих систем нагревания табака. Распространение электронок среди жителей растет катастрофически быстро, чем раньше будут приняты меры – тем меньше будет жертв, заявила НСН пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

Накануне идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории РФ поддержал президент Владимир Путин. По мнению Гамбарян, откладывать реализацию этой инициативы нельзя, начинать нужно уже сейчас с полного исключения такой продукции из гражданского оборота.

«Как показывает опыт других стран, нужно законодательно запретить ввоз, производство, оборот и продажу всей никотиносодержащей продукции», — подчеркнула специалист.

Проблемой она также назвала тот факт, что электронки продолжают рекламировать, несмотря на действующие нормы, что делает их особенно популярными среди молодежи. Если же будет введен полный запрет на торговлю этой продукцией, то рекламировать будет нечего, а входные «ворота» для новых потребителей захлопнутся, считает эксперт. При этом она согласилась, что запреты на продажу создадут теневой рынок, с которым придется бороться отдельно – в том числе это касается интернет-торговли.

Опасность систем нагревания табака пульмонолог объяснила тем, что они очень быстро вызывают стойкую зависимость, причем их распространенность растет катастрофически быстро. Борьба с этим явлением потребует дополнительных усилий – помимо запретов, нужно будет применять и другие меры, в частности, активнее просвещать население о вреде вейпов, оказывать медпомощь тем, кто уже страдает от никотиновой зависимости, предупредила врач.

«Чем быстрее мы уберем их из оборота, тем меньше их жертв придется спасать. Поэтому еще не поздно полностью ликвидировать этот рынок, но делать это надо незамедлительно», — заключила специалист.

Напомним, к Путину с идеей введения полного запрета на продажу вейпов обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира. В ответ президент одобрительно кивнул, подчеркнув, что важно не только принять соответствующее решение, но и проводить работу среди молодежи.

Ранее в Кремле рассказали о дальнейших шагах после поддержки Путиным запрета вейпов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами