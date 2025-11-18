В Крыму приговорили бывшего чиновника за мошенничество

В Симферополе экс-чиновника осудили на 5,5 года за хищение грантов Росмолодежи

Бывшему сотруднику Государственного комитета молодежной политики Крыма назначили более пяти лет колонии общего режима за мошенничество с грантами Росмолодежи. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, ущерб превысил 10,5 млн рублей.

Экс-чиновник, занимавший должность заведующего отделом по развитию творческого потенциала и грантовой поддержки, организовал схему по выводу бюджетных средств. Он убеждал знакомых предпринимателей участвовать в конкурсе грантов, после чего выигранные суммы обналичивались через аффилированных ему индивидуальных предпринимателей. При этом работы, за которые выделялись деньги, практически не выполнялись.

Центральный районный суд Симферополя признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

До этого Магаданский городской суд приговорил экс-главу Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации к 7,5 года лишения свободы за мошенничество, присвоение денег и получение взятки в крупном размере.

Ранее прокуратура запросила 14 лет колонии для экс-вице-премьера Башкирии.