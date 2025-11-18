Прокуратура запросила 14 лет колонии для экс-вице-премьера Башкирии

Экс-чиновнику Башкирии запросили 14 лет колонии по делу о взятке в 37 млн

Для бывшего вице-премьера региона Алана Марзаева запросили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взятке на сумму 37 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прения по этому уголовному делу проходят в Ленинском районном суде Уфы. Чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере, совершенное с вымогательством (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2023 года по апрель 2024 года Марзаев через посредника получил от руководства коммерческой компании более 37 млн рублей. Эти деньги, как утверждается, предназначались за содействие в заключении контрактов на дорожные работы в Уфе, обеспечение своевременной оплаты и общее покровительство.

Гособвинение предложило назначить Марзаеву 14 лет строгого режима, а также взыскать штраф, превышающий сумму взятки в десять раз — более 560 млн рублей. Кроме того, чиновнику хотят запретить занимать должности в органах власти на 13 лет и конфисковать в доход государства полученные 37 млн рублей, а также принадлежащие ему земельный участок и два жилых дома.

