На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура запросила 14 лет колонии для экс-вице-премьера Башкирии

Экс-чиновнику Башкирии запросили 14 лет колонии по делу о взятке в 37 млн
true
true
true

Для бывшего вице-премьера региона Алана Марзаева запросили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взятке на сумму 37 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прения по этому уголовному делу проходят в Ленинском районном суде Уфы. Чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере, совершенное с вымогательством (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2023 года по апрель 2024 года Марзаев через посредника получил от руководства коммерческой компании более 37 млн рублей. Эти деньги, как утверждается, предназначались за содействие в заключении контрактов на дорожные работы в Уфе, обеспечение своевременной оплаты и общее покровительство.

Гособвинение предложило назначить Марзаеву 14 лет строгого режима, а также взыскать штраф, превышающий сумму взятки в десять раз — более 560 млн рублей. Кроме того, чиновнику хотят запретить занимать должности в органах власти на 13 лет и конфисковать в доход государства полученные 37 млн рублей, а также принадлежащие ему земельный участок и два жилых дома.

Ранее начальника колонии в Челябинске заподозрили в покровительстве осужденному.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами