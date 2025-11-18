На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-глава территориального управления Росавиации получил срок

Экс-глава Северо-Восточного управления Росавиации приговорен к 7,5 года колонии
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Магаданский городской суд приговорил экс-главу Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации к 7,5 года лишения свободы за мошенничество, присвоение денег и получение взятки в крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

Как выяснилось в ходе следствия, чиновник выписывал своим подчиненным повышенные премии, а затем требовал отдать деньги ему. Кроме того, во время служебных командировок подсудимый завышал стоимость проживания себя и своих сотрудников и присваивал полученные деньги. Также было доказано, что он получил взятку от руководителя подконтрольной организации в виде услуги имущественного характера.

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в 6,3 млн рублей.

17 ноября стало известно, что суд вынес приговор бывшему руководителю компании «Межрегионсоюзэнерго» Юрию Шульгину, назначив ему 22 года колонии по обвинениям в мошенничестве и организации преступного сообщества.

Ранее в Уфе экс-прокурор получил 12 лет строгого режима за взятку.

