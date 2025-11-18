В Госдуме россиян назвали «помешанными на деньгах»

Идея ввести зарплату для жен появилась «не от большого ума» и говорит скорее о том, что современные люди стали помешаны на деньгах, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с НСН он раскритиковал эту инициативу, заявив, что любовь и семью нельзя измерять финансами.

Так он прокомментировал слова старшего преподавателя экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлии Тулупниковой, которая в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что справедливой зарплатой для жен за домашний труд была бы сумма от 35 тыс. рублей.

Милонов назвал это бредом, заявив, что предложение платить зарплату женам могут озвучивать только бездетные люди «с непонятным семейным статусом». По его мнению, главный вред таких инициатив — деструктивное влияние на молодежь, которая в будущем действительно будет ждать оплаты за домашний труд.

«Люди реально просто помещены на деньгах — любовь, семью и так далее, всё измеряют в денежном эквиваленте, — посетовал парламентарий. — Сначала зарплата жене, потом зарплата мужу, сыну, дочери, бабушки с дедушками тоже скажут: нам зарплату! Эту глупость даже обсуждать не хочется».

Напомним, в начале ноября с инициативой ввести в России оплату труда для женщин выступила психолог и политический консультант Александра Миллер. Она подчеркнула, что работа по дому позволяет семьям экономить сотни тысяч рублей в месяц, а значит, такой труд должен быть признан и компенсирован мужчинами — она призвала закрепить это на законодательном уровне.

Юлия Тулупникова в беседе с «Газетой.Ru» усомнилась, что такой закон примут, но отметила, что справедливо платить женам было бы от 35 тыс. рублей в месяц или 30% от дохода мужа. При этом она подчеркнула, что такие идеи подразумевают коммерциализацию и перевод на рыночную основу семейных отношений. По её мнению, это приведёт к тому, что из семьи будет ещё больше уходить человеческого тепла, возникнет больше недопонимания и конфликтов при и без того высоких показателях разводов.

Ранее российских мужчин призвали создать страховой фонд для жён на случай развода.