Россиянам назвали справедливую зарплату жены

Экономист Тулупникова: справедливая зарплата жены превышает 35 тыс. руб. в месяц
В России вряд ли обяжут мужей платить женам за их труд на уровне закона. Но справедливой зарплатой жены была бы сумма от 35 тыс. рублей в месяц, сказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

«Идея официально установить зарплату женам за домашний труд выглядит странно, поскольку это подразумевает коммерциализацию, перевод на рыночную основу семейных, то есть, по сути, личных отношений. Это означает, что из семьи будет еще больше уходить человеческое, одновременно возникнет больше недопонимания и конфликтов. И это при том, что и без того слишком велика доля разводов. Тем более что в последнее время домашний труд все меньше разделяется по гендерному признаку и мужчины нередко также занимаются хозяйством и детьми либо осуществляют это совместно с женами», — отметила Тулупникова.

По ее словам, с государственной точки зрения это спровоцирует рост налоговой и бюрократической, административной нагрузки. Вряд ли идея будет реализована на законодательном уровне, констатировала экономист. По большому счету, если в каких-то семьях такая модель отношений кажется приемлемой и необходимой, то это скорее имеет место быть в индивидуальном порядке, но не в качестве всеобщей нормы, уверена Тулупникова.

«Если ставить вопрос о размере «зарплаты» жены, то можно ориентироваться на сумму не менее 35 тыс. рублей. К этому показателю в России планируется довести минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году. Впрочем, есть и другой вариант. Можно высчитывать «зарплату» жены исходя из дохода мужа. Скажем, 30% от его дохода, который, как известно, сильно варьируется по регионам и отдельным семьям», — предложила экономист.

По ее мнению, подобную компенсацию логично было бы использовать на оплату услуг, связанных с отдыхом и восстановлением женщин после домашнего труда, — например, массаж, СПА, маникюр и так далее.

Психолог и политический консультант Александра Миллер 6 ноября предложила ввести в России оплату труда домохозяек. По ее словам, ведение хозяйства и уход за домом позволяют семье экономить до нескольких сотен тысяч рублей в месяц, поэтому такой труд должен быть официально признан и материально компенсирован мужчинами. Миллер считает, что подобные выплаты необходимо закрепить на законодательном уровне и воспринимать не как «карманные» деньги или жест доброй воли, а как справедливую оплату работы, создающей мужчине тыл, стабильность и условия для карьерного роста. По оценке эксперта, введение такой «зарплаты за дом» усилило бы финансовую самостоятельность женщин и могло бы положительно сказаться на устойчивости брака.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об установлении выплаты домохозяйкам.

