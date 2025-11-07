Российских мужчин призвали создать страховой фонд для жен на случай развода

В России предложили обязать мужчин выплачивать женам зарплату за ведение домашнего хозяйства. Однако реализация этой идеи приведет к товарно-денежным отношениям, которым не место в семье, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Финуниверситета при правительстве РФ Светлана Сазанова. В беседе с 360.ru она предложила заменить зарплату на создание страхового фонда для супруги на случай развода или потери трудоспособности кормильца.

Отношения в семье можно считать идеальными, если они строятся по принципу «чем больше отдаешь, тем больше получаешь», однако разногласия возникают, если труд партнера, посвятившего себя домашнему хозяйству, начинает восприниматься как норма и обесценивается, считает экономист.

«Здесь гипотетический перевод этого труда в денежный эквивалент действительно может быть полезен, но не как основа совместной жизни, а как инструмент осознания его реальной стоимости», — отметила эксперт.

При этом вопрос безопасности все-таки стоит обсудить, особенно если женщина вынуждена ограничить себя в профессиональной реализации и принести карьеру в жертву ради семьи. Причем часто к такому решению ее склоняет как раз супруг. Важно предусмотреть вариант страховки на случай развода, болезни, потери кормильца. Решением, по мнению Сазановой, может стать создание страхового фонда для супруги.

«В дореволюционной России, например, было так, что муж формировал жене некое содержание. И даже если они расходились, он все равно продолжал ее содержать, пока она не выходила замуж снова», ― привела пример экономист.

Также можно создать общий счет долгосрочных сбережений с процентами ― это разумная мера для финансового благополучия семьи, считает специалист. В то же время она призвала не высчитывать каждую копейку и не отслеживать вложения каждого, подчеркнув, что это может разрушить доверительные отношения супругов.

Напомним, с инициативой ввести в России оплату труда для женщин выступила психолог и политический консультант Александра Миллер. Она подчеркнула, что работа по дому позволяет семьям экономить сотни тысяч рублей в месяц, а значит такой труд должен быть признан и компенсирован мужчинами. Миллер предложила закрепить обязательные выплаты на законодательном уровне, подчеркнув, что подобная «зарплата» не должна рассматриваться как подачка, а являться справедливой компенсацией за труд, обеспечивающий мужчине стабильность и возможность строить карьеру. Кроме того, такая мера, по мнению эксперта, дала бы женщинам финансовую независимость и укрепила бы семейные отношения.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об установлении выплаты домохозяйкам.