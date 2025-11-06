На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили мужчинам платить женам за домашний труд

Психолог Миллер: труд домохозяек нужно оплачивать как полноценную работу
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Домашний труд женщин, экономящий семьям сотни тысяч рублей в месяц, должен быть признан и компенсирован мужчинами. Об этом заявила в интервью изданию «Абзац» психолог и политический консультант Александра Миллер.

По словам эксперта, в современном обществе укрепляется тенденция к равноправию и партнерству. Миллер отметила, что в случаях, когда мужчина ограничивает жену в возможности работать, взяв на себя обеспечение семьи, он должен компенсировать ее вклад в быт. Она предложила закрепить обязательные выплаты на законодательном уровне.

Психолог подчеркнула, что подобная «зарплата» не должна рассматриваться как подачка, а являться справедливой компенсацией за труд, обеспечивающий мужчине стабильность и возможность строить карьеру. Кроме того, такая мера, по мнению Миллер, дала бы женщинам финансовую независимость и укрепила бы семейные отношения.

До этого депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает установить основания и порядок назначения ежемесячной выплаты в размере регионального прожиточного минимума для домохозяек.

Ранее в Госдуме рассказали о масштабе выплат денег семьям с детьми.

