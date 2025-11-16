На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде предложили проверять дееспособность продавцов при продаже квартир

Сенатор предложил при продаже квартир проверять дееспособность продавцов с 60 лет
true
true
true
close
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил главе Минюста Константину Чуйченко изучить инициативу об обязательном подтверждении дееспособности при заключении сделок по продаже квартир продавцами, начиная с 60-летнего возраста. Об этом сообщил ТАСС.

Он предложил закрепить на законодательном уровне требование, обязывающее при совершении сделки купли-продажи недвижимости, в которой собственнику более 60 лет или он осуществляет продажу единственного жилья, предоставлять документ, подтверждающий дееспособность.

Необходимость данной инициативы сенатор объяснил тем, что последние несколько лет существенно возросло количество граждан, оспаривающих сделки, связанные с куплей-продажей квартир.

В пример он привел данные Российской гильдии риелторов за последние два годы, согласно которым, число судебных споров, в которых бывшие собственники пытаются вернуть недвижимость после продажи выросло на 15-20%. Суды, как правило, при рассмотрении подобных дел встают на сторону владельцев недвижимости.

Накануне сообщалось, что в Москве пенсионерка продала семье квартиру и отказалась съезжать. В итоге жилье вернули пожилой женщине. У семьи осталась ипотека на 18 лет.

Ранее в Госдуме предложили новый механизм защиты при продаже единственного жилья.

