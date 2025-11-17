Программу семейной ипотеки могут расширить

Депутаты Госдумы РФ предложили расширить программу семейной ипотеки на вторичное жилье. Об этом пишет издание «Известия».

Поводом для этой инициативы стали массовые жалобы россиян на недоступность жилья. Ее уже поддержали в Либерального-демократической партии России (ЛДПР) и Коммунистической партии РФ (КПРФ).

Сейчас россияне могут приобрести вторичное жилье по льготной ставке ипотеки в размере 6% только в 901 городе, в котором строятся не более двух домов. При этом разрыв в ценах на первичное и вторичное жилье в России расширяется и уже превысил 60%.

До этого почти 40% опрошенных россиян назвали доступной ипотеку со ставкой до 5%.

50,9% россиян уверены, что именно высокие цены на недвижимость делают ипотеку недостижимой. 32,5% видят главную проблему в снижении реальных доходов населения, 3,7% винят в этом ужесточение условий банками, а 3,3% — сокращение госпрограмм.

Ранее в Госдуме объяснили повышенный интерес россиян к ипотеке.