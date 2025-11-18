В Верховном суде пояснили, когда можно избежать наказания за неуплату штрафа

Верховный суд РФ рассматривает проект постановления, который может изменить подход к уплате административных штрафов. Теперь россияне смогут избежать ответственности за несвоевременную оплату штрафа, если представят обоснованные причины, сообщает РИА Новости.

Согласно проекту постановления, суд примет во внимание и учтет следующие обстоятельства, которые мешают уплате штрафа: длительное лечение, нахождение в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), а также некорректные реквизиты в постановлении позволят избежать санкций, если гражданин пытался их уточнить.

Отмечается, что, если штраф был не уплачен по причине ареста счетов, то суд проверит, предпринимались ли меры для снятия ареста или получения отсрочки.

До этого председатель высшей судебной инстанции Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о создании рабочей группы по подготовке предложений по модернизации правосудия и судопроизводства в Верховном суде РФ. По словам Краснова, в настоящее время разрабатывается единое правовое пространство для всех субъектов РФ, чтобы судебная практика была понятна всем гражданам страны.

