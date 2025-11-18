На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Верховном суде пояснили, когда можно избежать наказания за неуплату штрафа

Верховный суд: режим ЧС позволит избежать санкций за неуплату штрафа
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд РФ рассматривает проект постановления, который может изменить подход к уплате административных штрафов. Теперь россияне смогут избежать ответственности за несвоевременную оплату штрафа, если представят обоснованные причины, сообщает РИА Новости.

Согласно проекту постановления, суд примет во внимание и учтет следующие обстоятельства, которые мешают уплате штрафа: длительное лечение, нахождение в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), а также некорректные реквизиты в постановлении позволят избежать санкций, если гражданин пытался их уточнить.

Отмечается, что, если штраф был не уплачен по причине ареста счетов, то суд проверит, предпринимались ли меры для снятия ареста или получения отсрочки.

До этого председатель высшей судебной инстанции Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о создании рабочей группы по подготовке предложений по модернизации правосудия и судопроизводства в Верховном суде РФ. По словам Краснова, в настоящее время разрабатывается единое правовое пространство для всех субъектов РФ, чтобы судебная практика была понятна всем гражданам страны.

Ранее глава Верховного суда назвал одну из главных проблем судебной системы РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами