СМИ сообщили о возгорании на московском заводе «Кристалл»

360 ЧП: в Москве на заводе «Кристалл» загорелась алюминиевая пыль

На машиностроительном заводе «Кристалл» в Москве произошло возгорание алюминиевой пыли. Два человека получили ожоги, сообщает Telegram-канал «360 ЧП», ссылаясь на источник.

«Емкость с металлической стружкой, где произошло возгорание, находится вне помещений, на улице. К месту пожара прибыли спасатели МЧС», — говорится в посте.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации нет.

В ночь на 23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области произошел мощный взрыв. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности.

Позже в Копейском городском округе ввели режим ЧС. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Позднее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту взрыва на предприятии в Челябинской области в центральный аппарат ведомства. В результате случившегося не удалось спасти 13 человек.

Ранее житель Копейска рассказал, что взрыву на «Пластмассе» предшествовал залп, похожий на салют.