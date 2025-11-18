На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве побит очередной погодный рекорд

Тишковец: в Москве побит рекорд тепла 85-летней давности
close
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В Москве во вторник, 18 ноября, был повторен рекорд максимальной температуры воздуха, который держался на протяжении 85 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на опорной метеостанции ВДНХ к 10:00 мск воздух прогрелся до +9,4 градуса, что полностью соответствует историческому максимуму для этой даты, установленному еще в 1940 году.

До этого столичное ГУ МЧС РФ предупредило москвичей о сильном ветре, который сохранится до конца дня 18 ноября. Жителям и гостям столицы рекомендовали управлять автотранспортом, значительно снизив скорость движения и соблюдая интервал и дистанцию, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам не следует укрываться под деревьями, избегать рекламных щитов и других шатких конструкций.

Дептранс Москвы в свою очередь предостерег водителей от поездок на авто 18 ноября из-за ливня, который может начаться в ближайшее время.

Ранее «Роскосмос» показал вторжение снежного циклона в Москву.

