Московских водителей предупредили о сильном дожде

В Москве водителей предостерегли от поездок на авто из-за вероятности сильного дождя

Московских водителей призвали пересесть на метро из-за вероятности сильного дождя. Как сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале, ливень может начаться в столице в ближайшее время.

«По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве ожидаются дождь и сильный ветер. Также в центре возможны локальные ограничения движения. Чтобы сэкономить время в пути для поездок по городу, используйте метро. Также на дорожное движение могут повлиять погодные условия, мелкие ДТП, ремонтные работы на дороге», — сообщили в дептрансе.

Рекомендуется водителям избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не парковать авто и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящая метеорологическая зима придет в Центральную Россию с наступлением календарной.

«Несмотря на первую пробу пера в эти выходные, метеорологическая зима в Москве пока не вступит в свои права, поскольку устойчивого перехода через ноль в сторону отрицательных значений не ожидается, а значит, до конца осени не будет и сугробов», — сказал специалист.

