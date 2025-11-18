Москвичей предупредили об ухудшении погоды 18 ноября

МЧС: в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с

Москвичей предупредили о сильном ветре до конца дня 18 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ.

«В период с 10 до 18 часов 18 ноября местами в Москве ожидается ветер с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Москвичам и гостям столицы рекомендовали управлять автотранспортом, значительно снизив скорость движения и соблюдая интервал и дистанцию, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходам не следует укрываться под деревьями, избегать рекламных щитов и других шатких конструкций.

18 ноября столичный дептранс предупреждал водителей о сильном дожде.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящая метеорологическая зима придет в Центральную Россию с наступлением календарной.

Ранее «Роскосмос» показал вторжение снежного циклона в Москву.