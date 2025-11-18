На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили об ухудшении погоды 18 ноября

МЧС: в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с
true
true
true
close
Silas Stein/dpa/Global Look Press

Москвичей предупредили о сильном ветре до конца дня 18 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ.

«В период с 10 до 18 часов 18 ноября местами в Москве ожидается ветер с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Москвичам и гостям столицы рекомендовали управлять автотранспортом, значительно снизив скорость движения и соблюдая интервал и дистанцию, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходам не следует укрываться под деревьями, избегать рекламных щитов и других шатких конструкций.

18 ноября столичный дептранс предупреждал водителей о сильном дожде.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящая метеорологическая зима придет в Центральную Россию с наступлением календарной.

Ранее «Роскосмос» показал вторжение снежного циклона в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами