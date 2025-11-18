На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, что делать при блокировке перевода денег

Экономист Щербаченко: при блокировке денежного перевода стоит позвонить в банк
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с РИАМО объяснил, как действовать, если банк заблокировал денежный перевод.

«Прежде всего свяжитесь с банком: немедленно обратитесь в службу поддержки банка через горячую линию, чат в мобильном приложении или посетите отделение, чтобы уточнить причину блокировки», — сказал эксперт.

Он предупредил, что финансовая организация может запросить дополнительные документы для подтверждения личности. В зависимости от ситуации могут потребоваться: договор, чек, объяснение в свободной форме с указанием отправителя и адресата, а также выписки или справки о доходах, чтобы подтвердить происхождение средств, детализировал Щербаченко.

Кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова до этого говорила, что каждый двадцатый клиент российских банков в 2026 году может столкнуться с блокировками операций случайно — из-за алгоритмов кредитных организаций.

Центробанк 13 ноября выпустил приказ, в котором обозначены шесть новых признаков мошеннических переводов денег. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист назвал одну из причин блокировки банковских переводов самому себе.

