Эксперт объяснил, что делать при блокировке перевода денег

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с РИАМО объяснил, как действовать, если банк заблокировал денежный перевод.

«Прежде всего свяжитесь с банком: немедленно обратитесь в службу поддержки банка через горячую линию, чат в мобильном приложении или посетите отделение, чтобы уточнить причину блокировки», — сказал эксперт.

Он предупредил, что финансовая организация может запросить дополнительные документы для подтверждения личности. В зависимости от ситуации могут потребоваться: договор, чек, объяснение в свободной форме с указанием отправителя и адресата, а также выписки или справки о доходах, чтобы подтвердить происхождение средств, детализировал Щербаченко.

Кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова до этого говорила, что каждый двадцатый клиент российских банков в 2026 году может столкнуться с блокировками операций случайно — из-за алгоритмов кредитных организаций.

