Стало известно, скольким россиянам могут случайно заблокировать переводы

Каждый двадцатый клиент российских банков в 2026 году может столкнуться с блокировками операций случайно — из-за алгоритмов кредитных организаций, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова.

«Выявление подозрительных операций становится возможным в связи с наращиванием коммерческими банками чувствительности алгоритмов. Однако с усилением детализации мониторинга наблюдается и увеличение ложно-положительных срабатываний. Удельный вес населения, попавших под категорию «ложно-положительных» может составить 5–7% от пользователей банковских сервисов. С целью минимизации ошибок банковских автоматизированных систем предполагается адаптировать алгоритмы под поведенческие сценарии потребителей», — отметила Казова.

По ее словам, при блокировках добросовестные граждане сразу должны связаться с банком и выяснить причину блокировки, подтвердить правомерность совершенных операций, легальность получения дохода и цель перевода (обычно под блокировку попадают крупные или повторяющиеся переводы). Желательно предварительно сохранять документы, подтверждающие источники доходов и при необходимости представить документы в банк, рекомендовала Казова. После проверки достоверности предоставленной в банк информации, счет должен быть разблокирован в течении нескольких рабочих дней (или нескольких часов), уточнила экономист. Блокировки счетов не следует интерпретировать как надзорную экскалацию, данная мера является построением новой алгоритмизованной структуры финансовой безопасности, призвала Казова.

Центробанк РФ 13 ноября выпустил приказ, в котором обозначены шесть новых признаков мошеннических переводов денег. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, как не попасть под блокировку переводов из-за новых правил.