На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, скольким россиянам могут случайно заблокировать переводы

Экономист Казова: алгоритмы банков ошибочно блокируют переводы каждому 20-му клиенту
true
true
true
close
Depositphotos

Каждый двадцатый клиент российских банков в 2026 году может столкнуться с блокировками операций случайно — из-за алгоритмов кредитных организаций, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова.

«Выявление подозрительных операций становится возможным в связи с наращиванием коммерческими банками чувствительности алгоритмов. Однако с усилением детализации мониторинга наблюдается и увеличение ложно-положительных срабатываний. Удельный вес населения, попавших под категорию «ложно-положительных» может составить 5–7% от пользователей банковских сервисов. С целью минимизации ошибок банковских автоматизированных систем предполагается адаптировать алгоритмы под поведенческие сценарии потребителей», — отметила Казова.

По ее словам, при блокировках добросовестные граждане сразу должны связаться с банком и выяснить причину блокировки, подтвердить правомерность совершенных операций, легальность получения дохода и цель перевода (обычно под блокировку попадают крупные или повторяющиеся переводы). Желательно предварительно сохранять документы, подтверждающие источники доходов и при необходимости представить документы в банк, рекомендовала Казова. После проверки достоверности предоставленной в банк информации, счет должен быть разблокирован в течении нескольких рабочих дней (или нескольких часов), уточнила экономист. Блокировки счетов не следует интерпретировать как надзорную экскалацию, данная мера является построением новой алгоритмизованной структуры финансовой безопасности, призвала Казова.

Центробанк РФ 13 ноября выпустил приказ, в котором обозначены шесть новых признаков мошеннических переводов денег. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, как не попасть под блокировку переводов из-за новых правил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами