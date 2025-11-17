На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителя Мурманской области осудили по статье о госизмене

Мужчина из Североморска осужден на 14 лет за государственную измену
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Североморске Мурманской области 27-летний мужчина получил 14 лет заключения по статье о госизмене и публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает Оперштаб региона, ссылаясь на местное Управление Федеральной службы безопасности.

«Являясь противником специальной военной операции, из корыстной заинтересованности вступил в мессенджере Телеграм в переписку с представителем одной из спецслужб Украины. Майер выразил готовность предоставлять различного рода информацию, а также оказывать иную помощь в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как установили следствие и суд, мужчина по заданию представителя Украины передал сведения об объектах Балтийского флота ВМФ России в Ленинградской области. Кроме того. Также фигурант два раза перевел средства для Вооруженных сил Украины.

Еще он размещал в проукраинских Telegram-каналах комментарии, оправдывающие терроризм.

Уточняется, что срок житель Мурманской области будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее в Москве по делу о государственной измене арестовали предпринимателя.

