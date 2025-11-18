ФСБ опубликовала видео допроса двух украинских шпионок

ФСБ России обнародовала кадры допроса двух жительниц Херсонской области, которые подозреваются в передаче Киеву сведений о российских военных. Соответствующее видео опубликовал ТАСС.

На видео допроса женщины заявили, что добровольно вступили в группу в Telegram, где делились информацией о передвижении российских военнослужащих и техники в городе. Одна из фигуранток также сообщила, что подозревала, что женщина, администрирующая данную группу, работает на украинскую разведку, однако продрожала передавать сведения о российских военных.

По данным спецслужбы, женщины 1978 и 1981 годов рождения имеют гражданство России и Украины. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье 276 УК РФ (шпионаж). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следственные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств деятельности задержанных и выявление их возможных преступных связей.

Ранее в ФСБ раскрыли подробности о подготовке Киевом покушения на госдеятеля РФ.