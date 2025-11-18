На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ опубликовала видео допроса двух украинских шпионок

ФСБ показала кадры допроса жительниц Херсонской области, задержанных за шпионаж
ФСБ России обнародовала кадры допроса двух жительниц Херсонской области, которые подозреваются в передаче Киеву сведений о российских военных. Соответствующее видео опубликовал ТАСС.

На видео допроса женщины заявили, что добровольно вступили в группу в Telegram, где делились информацией о передвижении российских военнослужащих и техники в городе. Одна из фигуранток также сообщила, что подозревала, что женщина, администрирующая данную группу, работает на украинскую разведку, однако продрожала передавать сведения о российских военных.

По данным спецслужбы, женщины 1978 и 1981 годов рождения имеют гражданство России и Украины. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье 276 УК РФ (шпионаж). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следственные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств деятельности задержанных и выявление их возможных преступных связей.

Ранее в ФСБ раскрыли подробности о подготовке Киевом покушения на госдеятеля РФ.

