В ФСБ рассказали подробности о подготовке Киевом покушения на госдеятеля РФ

ФСБ: Киев применял управляемую из-за рубежа камеру, готовя ликвидацию чиновника
Украина использовала закамуфлированную под вазу с цветами видеокамеру при подготовке сорванного покушения на государственного деятеля России на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, передает РИА Новости.

13 ноября стало известно, что ФСБ РФ предотвратила теракт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц РФ при посещении им захоронения на Троекуровском кладбище. Для совершения убийства были привлечены за вознаграждение нелегальный мигрант и двое ранее судимых наркозависимых граждан. Всех троих задержали.

По данным ведомства, во время проведенных оперативных мероприятий были изъяты телефоны, в которых найдена переписка подозреваемых с сотрудником спецслужб Украины в мессенджерах WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Signal. Переписка подтвердила подготовку покушения. Также была обнаружена закамуфлированная под вазу камера видеонаблюдения с возможностью управления из-за границы, использовавшаяся при подготовке диверсии.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Крыму против высокопоставленного сотрудника МВД.

