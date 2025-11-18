На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как не упустить выгоду во время «черной пятницы»

Маркетолог Лунина: к черной пятнице важно заранее подготовиться
close
Depositphotos

В этом году ежегодная «черная пятница» выпадает на 28 ноября, хотя многие ретейлеры начинают сезон распродаж заранее. Это традиционный период акций и скидок, который зародился в США, где его проводят сразу после Дня благодарения. В России тоже есть смысл планировать на это время крупные покупки, но важно заранее подготовиться, чтобы не нарваться на обман магазинов, рассказала 360.ru маркетолог Елизавета Лунина.

По мнению эксперта, смысл откладывать покупки на сезон распродаж есть, однако важно сохранять критический подход. Основное количество выгодных предложений, по ее словам, сосредоточено на маркетплейсах, но, как правило, отличает торговлю неоднородность скидок, поэтому лучше сравнивать цены.

«Некоторые продавцы любят зачеркнуть цену, например 1999 рублей, и поставить якобы акционную — 999, хотя товары именно так всегда и стоили. Лучше искать их на маркетплейсах и в других магазинах, пользоваться приложениями для сравнения», — пояснила Лунина.

Среди товаров, которые наиболее выгодно покупать во время «черной пятницы», она назвала гаджеты, технику, товары популярных брендов. Однако всю выгоду может уничтожить привычка импульсивных покупок – важно заранее подготовиться к распродаже, составить список желанных товаров, не вестись на баннеры и обещания «горячих» предложений.

Также маркетолог посоветовала заранее изучить предложения магазинов, продумать бюджет покупок и включить уведомления о старте распродаж на той или иной площадке. Перед покупкой лучше еще раз проверить стоимость товара, чтобы убедиться, что нет лишних наценок, а также изучить правила возврата – иногда во время распродаж недобросовестные сети намеренно реализуют устаревшие модели и коллекции, заключила эксперт.

До этого старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин предупредил, что в сезон распродаж, проходящий в ноябре и декабре, активизируются телефонные и онлайн-мошенники. По его словам, чаще всего они выдают себя за курьеров и других сотрудников служб доставки, а также пользуются утечками данных и создают фишинговые сайты.

Ранее стало известно, сколько россиян ждут распродаж ради совершения покупки.

