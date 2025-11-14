На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россиян ждут распродаж ради совершения покупки

kp.ru: 3% россиян ждут распродаж, чтобы совершить покупку
Freepik

Только 3% опрошенных граждан России ждут старта распродаж, чтобы совершить покупку. При этом многие не верят в «черную пятницу», ожидая вместо скидок лишь подвоха. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно данным исследования, лишь 3% опрошенных признались, что никогда не покупают товары по начальной цене, а всегда ждут распродажу на них. Эти участники опроса считают, что изначально стоимость товаров слишком завышена, а почти любую вещь можно приобрести со скидкой по 50% или даже 70%.

Другие 41% россиян рассказали, что у них не всегда получается дождаться распродажи, но иногда они покупают вещи с хорошими скидками или по акции. При этом, если товар нужен как можно скорее, респонденты не привыкли ждать. Однако если покупка крупная или не срочная, то можно некоторое время подождать, чтобы цена снизилась.

Еще 55% участников опроса заявили, что никогда не ждут старта распродаж и совершают покупки по мере необходимости. Акции, скидки и программы лояльности этих респондентов не интересуют.

Оставшийся 1% россиян проголосовал за вариант «другое».

Ранее половина опрошенных россиян рассказала, что переводят между своими счетами крупные суммы.

