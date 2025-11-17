Названы новые схемы обмана покупателей в сезон распродаж

В сезон распродаж, проходящий в ноябре и декабре, активизируются телефонные и онлайн-мошенники. Они все чаще выдают себя за курьеров и других сотрудников служб доставки, которые в этот период отправляют покупателям множество заказов и сообщений. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредил старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин.

Эксперт объяснил, что злоумышленники пользуются утечками данных, копируют официальные сайты компаний и отправляют покупателям сообщения о «неудачной доставке» с предложением перейти по ссылке для «повторного оформления». По словам специалиста, такие действия направлены на получение реквизитов банковских карт. При этом быстро отправленные сообщения создают эффект срочности, заставляя покупателей действовать импульсивно, не задумываясь о последствиях.

Другой распространенной мошеннической схемой является звонок от человека, представляющегося курьером. Лопатин рассказал, что такие мошенники просят собеседника продиктовать код из СМС, чтобы «подтвердить доставку» или «переназначить ее время». Злоумышленники указывают номер телефона своей жертвы в сервисах, которые не ассоциируются с финансовыми рисками. В итоге абонент получает сообщение с кодом, отправителями которых значатся различные макретплейсы, магазины цветов и другие. Однако эксперт напомнил, что настоящие курьерские службы никогда не просят коды подтверждения и какие-либо персональные данные покупателя по телефону.

Помимо этого, мошенники пользуются схемой с подменой страниц магазинов. По словам специалиста, покупатели могут получать фейковые ссылки по СМС, через электронную почту или рекламу в поисковиках. Он добавил, что внешне такие сайты похожи на страницы крупных компаний, но требуют ввести логин, пароль или реквизиты банковской карты. Эксперт порекомендовал вводить адрес нужного сайта вручную и пользоваться только официальными приложениями.

«Если код из СМС или реквизиты карты уже попали к мошенникам, скомпрометированы или введены на фишинговом сайте, действовать нужно немедленно. В первую очередь — позвонить в банк и заблокировать операции по карте. Затем — сменить пароли в личных кабинетах и проверить активность на «Госуслугах» и других сервисах, где использовался тот же номер телефона или почта», — добавил он.

При подозрительных списаниях необходимо обратиться в полицию. Лопатин отметил, что подобные схемы обмана все еще успешны, поскольку основаны на эмоциях, таких как спешка и желание быстро получить заказ.

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов до этого выступил с предложением установить временный лимит на количество рекламных рассылок в период перед новогодними праздниками.

